Diskussion im Gymnasium Hückelhoven : Verheyen im Schülergespräch

Hückelhoven In der Projektwoche zum Thema Europa bereiteten zehn Schüler einen Gesprächsabend mit Sabine Verheyen (MdEP) vor. Das Interview mit der Europaabgeordneten ist bei der Präsentation am Samstag als Film zu sehen.

„Wie stehen Sie zum Wahlrecht ab 16?“ und „Was halten Sie von Volksabstimmungen als mögliche Entscheidungsinstanz?“ – einige Schüler des Gymnasiums Hückelhoven hatten die Möglichkeit, der Europaabgeordneten Sabine Verheyen im Gespräch so nah wie nie zuvor zu kommen. In einer Gesprächsrunde stand sie den zahlreichen Fragen der aufgeweckten Jugendlichen Rede und Antwort.

Im Rahmen der aktuellen Projektwoche setzten sich die Gymnasiasten in 40 Projektgruppen auf unterschiedlichste Weise mit dem Thema Europa auseinander. Die Projektgruppe unter der Leitung von Guido Rütten, Deutsch- und Religionslehrer, hatte Verheyen zum Gespräch eingeladen. Die Tage davor nutzten die zehn teilnehmenden Schüler zur intensiven Vorbereitung: Sie diskutierten über Europa, formulierten, wählten und sortierten ihre Fragen und schulten sich zudem in der Rhetorik.

Präsentation Die 40 Projektgruppen des Gymnasiums Hückelhoven stellen ihre Arbeitsergebnisse zum Themenfeld Europa heute von 10 bis 15 Uhr im A- und C- Gebäude der Schule vor. Zudem finden in der Aula Aufführungen des Orchesters und einzelner Gruppen statt. In der Cafeteria werden europäische Spezialitäten serviert.

Die zweite, offene Runde bot auch dem Publikum die Gelegenheit, Fragen an die Abgeordnete des EU-Parlaments zu richten. Die Schüler scheuen sich auch nicht, kontroverse Fragen zu stellen und kritisch nachzuhaken. So fragte ein Schuler: „Wenn Sie einerseits das politische Engagement junger Leute bei Fridays for Future als wertvoll und wichtig erachten, warum sind Sie dann andererseits gegen das Wahlrecht ab 16?“ Verheyen antwortete, dass sie generell eine Vereinheitlichung des europäischen Wahlrechts befürworte und dass das Wahlrecht ab 16 in einigen Ländern ja bereits üblich wäre. Sie sei jedoch der Meinung, dass das Recht auch mit entsprechenden Verpflichtungen einhergehen müsse, sowie mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. „Wenn es um komplexe Staatsgefüge geht, kann man nie lapidar Entscheidungen treffen“. Zudem sei das Wählen ab 16 auf Kommunalebene ja bereits erlaubt, aus Statistiken lasse sich jedoch erschließen, dass dieses Recht in der entsprechenden Altersgruppe teils kaum genutzt würde.