Vogelzuchtverein Gut Hohl : Vorsitzender der Vogelzüchter Hilfarth ist Weltmeister

Weltmeister und Deutsche Meister unter sich - v.l.: Werner Schüngeler (Vize-Weltmeister), Franz-Josef Dreßen (Weltmeister und Dritter, mit seinem Siegervogel), Reinhard Perlick und Josef Hellenbrand (Deutsche Meister). Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Der Hilfarther Vogelzuchtverein hat wieder Weltmeister und Deutsche Meister hervorgebracht.

Der Vogelzuchtverein Gut Hohl Hilfarth 1952 ist stolz auf diverse Titel: Franz Josef Dreßen stellte bei der Weltmeisterschaft in Matosinhos in Portugal Ende Januar seine Farben-Kanarienvögel mit sehr großem Erfolg aus. Er wurde Weltmeister mit seinen Braun-Mogno-Kanarien Rot Schimmel, 3. Weltmeister mit Braun Mogno gelb intensiv. In Matosinhos zeigten in einem wunderschönen Ambiente und bei sommerlichen Temperaturen 3500 Vogelzüchter aus aller Welt 23.000 Vögel. Die Mogno-Kanarien sind eine Farben-Kanarienzüchtung aus Brasilien, die erst seit wenigen Jahren in Europa gezüchtet werden. Mit weiteren Farbenkanarien errang Dreßen weitere gute Bewertungsergebnisse. Er züchtet seit 1961 Kanarien, ist Vorsitzender im Vogelverein Hilfarth und mehrfach erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft und bei Weltmeisterschaften gewesen.

Werner Schüngeler wurde bei der gleichen Weltschau mit seinen Deutschen-Hauben-Kanarien in Weiß Vizeweltmeister. Er stellt die in Deutschland erzüchteten Positur-Kanarien zum wiederholten Mal mit großem Erfolg aus. Er ist im Vorstand des Vogelvereines und züchtet seit Jahren erfolgreich amerikanische Zeisige sowie Farben- und Positur-Kanarien.

Das älteste Vereinsmitglied Martin Richterich nahm in Matosinhos mit seinen Scotch-Positur-Kanarien, einer Haltungskanarien-Rasse, die in Schottland erstmals gezüchtet wurden, mit guten Bewertungsergebnissen teil.

Zudem haben die Mitglieder von Gut Hohl Hilfarth bei der Deutschen Meisterschaft des Deutschen Kanarien-Bundes im Januar in Bad-Salzuflen auch mit großem Erfolg ausgestellt. Hier wurde Josef Hellenbrand mit Lancashire-Kanarien Deutscher Meister. Diese größte Positur-Kanarienrasse wurde, wie so viele Rassen, in Großbritannien in der Grafschaft Lancashire erstmals gezüchtet und ist seit Jahren auch in den deutschen Züchterstuben vertreten. Reinhard Perlick wurdein Bad-Salzuflen mit einem Mischling aus Grünling achat und Erlenzeisig auch Deutscher Meister und mit einer Kollektion Hausgimpel Dritter. Diese Gimpelart stammt ursprünglich aus Nordamerika und wird seit langer Zeit im DKB gezüchtet. Die Mischlingszucht wird im Verein seit Jahren mit großem Erfolg betrieben.

Bei der Landesverbandsschau im November stellten die Mitglieder wieder mit großem Erfolg aus.

Der Verein ist 1952 entstanden und hat zurzeit 15 Mitglieder. Die Mitglieder richten in jedem Jahr im November eine Vogelschau mit Vereinsmeisterschaft in der Aula Fichtenstraße in Hilfarth aus. Bei der Ausstellung werden in der Regel rund 300 Vögel der verschiedenen Farben, Rassen und Arten ausgestellt. Der Verein wünscht sich interessierte neue Mitglieder, das sei aber in der heutigen Zeit sehr schwierig. „Aufgrund unserer positiven Darstellung unserer Ausstellungsvögel haben wir seit Ende des vorigen Jahres drei neue Mitglieder im fast jugendlichen Alter dazu bekommen“, berichtet Vorsitzender Franz Josef Dreßen. Hier seien nun aber auch alle Mitglieder wieder gefragt, sich um die neuen Mitglieder zu kümmern, sie zu fördern und zu fordern, so dass sie in einigen Jahren an die Erfolge der jetzt vorgenannten Sieger anknüpfen können.

Eine wichtige Aufgabe erfüllen Mitglieder des Vereins im Deutschen Kanarien Bund. Josef Hellenbrand ist seit Jahren Vize-Präsident im DKB mit sehr wichtigen Aufgaben wie Organisation, Genehmigung und Durchführung der Deutschen Meisterschaft, Umgang mit den Behörden und dem Weltverband. Franz Josef Dreßen ist seit mehr als fünf Jahren Vorsitzender der DKB-Preisrichter-Vereinigung FPMCE (Judges), verantwortlich für die Ausbildung, Fortbildung und Schulung der etwa 180 Preisrichter im DKB für die Farben, Rassen und Arten sowie für die Durchführung von Prüfungen der Preisrichter, für die Bewertung bei der Deutschen Meisterschaft, das Erstellen von Standard-Werken in der technischen Kommission. Zudem gehört zu seinem Bereich die Teilnahme an Experten-Tagungen im Weltverband.

(RP)