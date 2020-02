Neues Bauland bei Ratheim : Aus Ackerflächen wird Bauland

An der L 117 zwischen Millich und Ratheim liegt der Haller Acker. Die „grüne Wiese“ (links von REWE) wird städtebaulich entwickelt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Neuer Baugrund: Zu Plänen für Ratheim, Haller Acker (Ost), Doveren und Kleingladbach fasste der Bauausschuss zustimmende Beschlüsse. In Ratheim will die Stadt das Areal im Winkel L 117/A 46 entwickeln.

Der Haller Acker ist seit Jahren als potenzielle Entwicklungsfläche im Regionalplan dargestellt. Die Stadt will das Gebiet städtebaulich entwickeln. In einem Masterplan sind Wohnhäuser, ein Kindergarten und Gewerbe angedacht. Im Bauausschuss ging es am Dienstag um die östliche Fläche an der Millicher Straße. Dem Rat empfahl der Fachausschuss bei drei Gegenstimmen den Beschluss zur Offenlage.

Weil ein Investor eine große Ansiedlung plante, sollte der Teilbereich zu einer gewerblichen Baufläche entwickelt werden, eine Offenlage fand bereits im vergangenen Sommer statt. Zur Umwandlung der Fläche für die Landwirtschaft in gewerbliche Baufläche waren keine Stellungnahmen eingegangen. Die Ansiedlung hat sich dann zerschlagen, so führte die Verwaltung die Flächennutzungsplan-Änderung und das Bebauungsplanverfahren im Vorjahr nicht weiter fort. Mittlerweile gibt es laut Verwaltung einen anderen Investor (welcher, wurde nicht verraten), daher wird der Plan geändert, um kurzfristig kleinflächige Ansiedlungsvorhaben genehmigen zu können. Grundsätzliche Kritik äußerte Ulrich Horst für die Grünen im Ausschuss: „Wegen unserer kritischen Haltung zur Flächenversiegelung kann ich hier nicht zustimmen.“

Info Rat beschließt die Offenlage Beteiligung Für den Entwurf zur Teilfläche am Ortsausgang von Ratheim nahe REWE soll der Stadtrat beschließen, die Offenlage zur Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen. Das gleiche Verfahren steht an für Doveren, Dionysiusstraße, und Kleingladbach, Stephanusstraße. Änderung Der Flächennutzungsplan wird geändert von „Fläche für die Landwirtschaft“ in Wohnbau- oder gewerbliche Baufläche.

Die Stadt will ihre Außenorte organisch wachsen lassen, um jungen Familien Baugrundstücke anbieten zu können. Dazu eignet sich zum Beispiel der Haller Acker – 15 Hektar von Millich kommend auf der linken Straßenseite, vom Kreisel bei REWE bis zur Autobahnbrücke. Hier wäre Platz für 60 Mehrfamilienwohnungen. Und wenn das Neubaugebiet besiedelt ist, will die Stadt auch einen Spiel- und Bolzplatz sowie einen städtischen Kindergarten bauen. Die neue Kita schafft dann ebenfalls Plätze für Kinder aus Millich und Schaufenberg. „Der Masterplan ist noch nicht fertig“, betonte die Verwaltung.

Landwirtschaftliche Fläche wird an zwei weiteren Orten in Wohnbaufläche umgewandelt. So entsteht Bauland in Doveren, Dionysiusstraße. Im Knick der Straße zwischen Kirche und Junkerstraße sollen nicht nur neue Baugrundstücke entstehen, sondern kann auch der katholische Kindergarten räumlich erweitert werden, um dem Bedarf an Kindergartenplätzen gerecht zu werden. Mit der Bezirksregierung hat die Stadt Hückelhoven die Entwicklung dieses Areals bereits abgestimmt. Im weiteren Verfahren soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

In Kleingladbach wird an der Stephanusstraße eine Baulücke zwischen zwei Feldwegen geschlossen, auf der anderen Straßenseite erstreckt sich eine größere Fläche in Richtung Palandstraße. Hier will die Stadt der großen Nachfrage nach Baugrundstücken gerecht werden. Das Thema beschäftigt Bauausschuss und Stadtrat seit fast 30 Jahren – erste Pläne gab es schon 1991, sie wurden immer wieder modifiziert. Die Änderung des Flächennutzungsplans hatte der Bau- und Umweltausschuss bereits im September 2019 beschlossen. Thomas Schnelle (CDU) hatte es aus Sicht Kleingladbachs begrüßt, Neubauflächen zu entwickeln, „damit neue Familien in den Ort ziehen können“. Bei der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorgetragen. Auch hier empfiehlt der Ausschuss dem Rat den Beschluss zur Offenlage.