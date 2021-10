Verursacher fuhr einfach davon : Polizei sucht Zeugen für Verkehrsunfall

Hückelhoven Die Polizei sucht einen Mann, der mit seinem Wagen auf ein anderes Fahrzeug auffuhr. Offenbar gab es bei dem Verkehrsunfall auch einen Zeugen.

Mann begeht Fahrerflucht Am Montag, 25. Oktober, verließ ein Mann gegen 19.40 Uhr mit seinem Auto den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Fichtenstraße in Hilfarth und fuhr in einen Kreisverkehr, den er über die Breite Straße in Richtung Hückelhoven verließ. An einer Verkehrsinsel hielt er an, um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Laut Polizei übersah das der Fahrer des dahinter befindlichen Wagens und fuhr auf. Die beiden Fahrer stiegen aus. Weil der voraus fahrende Fahrer nicht Deutsch sprach, fuhr der andere davon. Er war 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Er trug Arbeitskleidung, hatte einen Bart und kurze Haare. Die Polizei sucht Zeugen, besonders den Fußgänger. Kontakt: Telefon 02452 9200.