Polizei sucht Zeugen in Langenfeld : Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Langenfeld Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw, bei dem ein 70-jähriger Mann verletzt wurde. Der Lkw-Fahrer fuhr danach einfach weiter auf die A3.

Ein 70-jähriger Mann ist am Montag, 11. Juli, bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Hardt/ Feldhauser Weg in Wiescheid leicht verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer hatte den Hyundai des Langenfelders erfasst und flüchtete anschließend vom Unfallort. Es entstand ein hoher Schaden von mehr als 12.000 Euro.

Das war nach ersten Ermittlungen geschehen: Ein 70-jähriger Mann kam gegen 15.20 Uhr mit seinem Hyundai aus dem Feldhauser Weg. Als die Ampel Grün zeigte, bog er nach rechts auf die Straße Hardt in Richtung A 3 ab. In dem Moment fuhr ein Lkw ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein und erfasste den Hyundai. Durch den Aufprall wurde das Auto auf den Gehweg geschleudert und stieß gegen einen Ampelmast sowie eine Grundstücksmauer. Der 70-Jährige wurde leicht verletzt. An dem Hyundai entstand ein Totalschaden.