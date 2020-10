Hückelhovener Karusselltage : Kirmesleute dankbar für neue Idee

Hückelhoven Die Hückelhovener Schausteller-Familie Koken organisierte die ersten Karusselltage an Schacht 3 und zieht jetzt ein positives Fazit. Den von der Corona-Krise stark getroffenen Kollegen wollten die Kokens unter die Arme greifen.

Genau 828 Fans der bunten Budenstadt wurden am Sonntag, dem dritten der zehn Tage, verzeichnet – Rekord bei den Karusselltagen. Etwa 350 Gäste seien im Schnitt immer auf dem 15.000 Quadratmeter großen Areal anzutreffen gewesen, sagt Madleen Koken: „Das war ein ständiges Kommen und Gehen.“ Für bis zu 1000 hatten die Organisatoren die Genehmigung. In den Einlasskontrollen sieht Schausteller Frank Koken auch Vorteile. So hätten Jugendliche keine alkoholischen Getränke mitbringen können. Das Publikum war, so die Einschätzung der Hückelhovener Schausteller-Familie, ein anderes als sonst bei der traditionellen Pfingst- oder Herbstkirmes. „Sehr viel Familienpublikum“, hat Madleen Koken festgestellt. Auch aus den umliegenden Städten wie Erkelenz oder Heinsberg seien Besucher gekommen, ergänzt ihr Vater. Ganz besonders lobt er die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, die das Vorhaben von Anfang an unterstützt habe. Neben Sponsoren wie der NEW zog auch die Hückelhovener Werbegemeinschaft mit, die ihren verkaufsoffenen Sonntag am vergangenen Wochenende in die große Freizeit-Sause mit 35 Geschäften, darunter sieben Großfahrgeschäfte und vier Kinderkarussells, einbettete. An die Geschäfte, die beim verkaufsoffenen Sonntag ihre Pforten öffneten, wurden mehrere hundert kostenlose Eintrittskarten verteilt, die weitergereicht wurden an die Kunden.