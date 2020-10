Statistik für das Erkelenzer Land : Zwei von drei Berufstätigen pendeln zur Arbeit

Erkelenzer Land Im Erkelenzer Land herrscht ein großer Auspendlerüberschuss, wie Zahlen des Statistischen Landesamtes belegen. Die meisten Menschen zieht es zur Arbeit dabei in die umliegenden Kommunen.

Knapp zwei Drittel der Arbeitnehmer, die im Erkelenzer Land leben, pendeln zur Arbeit in eine andere Stadt. Das geht aus Zahlen zum Jahr 2019 hervor, die das Statistische Landesamt am Dienstag veröffentlichte. Demnach liegt die sogenannte Auspendlerquote in Wassenberg gar bei 74,6 Prozent und in Wegberg bei 72,4 Prozent. Hückelhoven folgt mit 64,3 Prozent, in Erkelenz fahren 63,1 Prozent zur Arbeit über die Stadtgrenzen hinaus.