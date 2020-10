Kostenpflichtiger Inhalt: Kein Märchen in Hückelhoven : Stammtisch statt Theaterprobe

Als die Märchenbengel im Dezember 2019 mit Rotkäppchen auf der Bühne standen, ahnte die Truppe noch nicht, dass im nächsten Jahr eine Aufführung nicht möglich sein würde. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Auch die Hückelhovener Märchenbengel sind von der Coronakrise betroffen. Seit 1997 planen Eltern für die Kindergartenkinder Theateraufführungen, seit 2004 werden Märchen in eigener Bearbeitung in Szene gesetzt. Erstmals wird es in diesem Jahr kein Kindertheater geben.