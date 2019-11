Theater in Hückelhovener Aula : „Alte Liebe“, in der die rosa Träume unerfüllt bleiben

„Alte Liebe“, in der die rosa Träume unerfüllt bleiben

Theater in Hückelhovener Aula

„Alte Liebe“, eine szenische Lesung mit Mariele Millowitsch und Walter Sittler in der Hückelhovener Aula, wurde mit viel Applaus gefeiert. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Mariele Millowitsch und Walter Sittler boten bestes Rezitationstheater mit Buch von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder.

„Bitte, sag‘ doch was. Du wolltest doch immer das letzte Wort haben!“ Das war das letzte Wort, zwei Sekunden später standen mehr als 700 Menschen von ihren Sitzen in der ausverkauften Hückelhovener Aula auf, um mit Händen und Zurufen zu applaudieren, und zwar den Fernsehstars Mariele Millowitsch und Walter Sittler, die in knapp zwei Stunden als Lore und Harry Szenen einer Ehe aus dem Buch „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder auf die Bühne gebracht hatten.