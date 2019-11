Aktion in Hückelhoven : Eine-Welt-Laden sammelt wieder alte Handys

Hückelhoven Eine Handy-Sammlung startet erneut der Eine-Welt-Laden in Hückelhoven, auch an seinem Stand auf dem Weihnachtsmarkt.

Über 124 Millionen ausgediente Handys liegen nach Schätzung von Experten ungenutzt in deutschen Schubladen. Wer ein altes Mobiltelefon zu Hause hat, das er nicht mehr benötigt und das eigentlich nur unnötig Platz braucht, kann es bis zum 31. Januar 2020 im Eine-Welt-Laden, Haagstraße 9, in Hückelhoven (Öffnungszeiten: Mo-Fr von 10 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr) abgeben und damit viel Gutes bewirken, so Bruno Bürger.

An erster Stelle stehe hierbei der Umwelt- und Klimaschutz: Da die seltenen, wertvollen Rohstoffe wie Gold recycelt werden, muss weniger Material umweltschädigend abgebaut werden. Nicht recycelbare Stoffe werden fachgerecht entsorgt und können somit nicht mehr die Umwelt belasten. Auch den Menschen in der Republik Kongo wird geholfen, wenn Althandys gespendet werden. Aus dem Erlös des Recyclings und der Wiederverwertung wird Missio in Aachen, wohin die gespendeten Handys weitergeleitet werden, Familien in Not unterstützen. Der Eine-Welt-Laden steht vom 30. November bis 8. Dezember mit vielen fair gehandelten Weihnachtsgeschenken auch auf dem Hückelhovener Weihnachtsmarkt; dort können die Althandys ebenfalls abgegeben werden.