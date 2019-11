Projekt in der Gesamtschule Ratheim : Bergbaulyrik und Thema Klimawandel in Lettland

Hückelhoven Sechs Gesamtschüler mit Erasmus+ zu Gast bei Riga.

Zudem standen außerschulische Besuche im Programm. Am zweiten Tag besuchten alle Teilnehmer die Nationalbibliothek in Riga. Da der Besuch auf eine Woche diverser nationaler Feiertage in Lettland fiel, war die Stadt in den nationalen Farben angestrahlt. In einer traditionellen Bäckerei stellten die Schüler ihre Backkünste unter Beweis. Hauptattraktion war der Besuch der Altstadt von Riga, wo sich die Erasmusgruppe zum mittelalterlichen Festmahl traf und sich im Bogenschießen übte. Im Wirtshaus anno 1293 verzehrten die Reisenden bei Kerzenlicht und ritterlicher Bedienung lettische Kost. „What happens in Riga, should not stay in Riga!“ fassten alle zusammen. Im Frühjahr heißt es: „Willkommen in Deutschland“.