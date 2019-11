Ausstellung in Ratheim : Triptychon zeigt Situation der Welt auf

Impression von der Canthe-Ausstellung: Eine Besucherin betrachtet hier die Bilder von Toni Jansen („Leben zum Tod“). Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Ratheim Zehn Canthe-Künstler präsentieren ihre Werke unter dem Oberthema „Triptychon“ im Alten Rathaus Ratheim. Malerei, Objekte, Skulpturen und Fotografien interessant zusammengestellt.

Ziffern und Zahlen sind beliebte Elemente zur Mythologisierung, ihnen Inhalte zu verleihen, sie für irgendetwas stehen zu haben – die bekannteste Mythos-Zahl ist im Rheinland die Elf, die sogar für eine eigene Jahreszeit steht, die fünfte, den Karneval. Nicht weit dahinter kommt wohl die Drei – und die wählte der Hückelhovener Kunstverein Canthe für seine Themen-Ausstellung 2019 in der Form von Triptychon, Altgriechisch für „dreifach gefaltet, aus drei Lagen bestehend“, zehn der aktuell elf vereinseigenen Künstler nehmen teil im Alten Rathaus am Ratheimer Markt.

Sowohl der stellvertretende Canthe-Vorsitzende Jürgen Legewie in seiner Begrüßung als auch der Aachener Kunsthistoriker Dirk Tölke in seiner Werk-Einführung definierten und spielten um die Drei, deren bekanntester Aus- und Eindruck in der Bildenden Kunst das aus dem Religions-Genre stammende Triptychon ist, über Jahrhunderte als Altar-Tafelbild von großen Künstlern gestaltet, mit dem Hauptstück in der Mitte und zwei Seitenteilen, die zumeist geschlossen blieben. Geöffnet wurden diejenigen, die Heiligen-Geschichten erzählten, lediglich an deren Jahres-/Namenstag.

Info Ausstellung ist noch am 1. Dezember geöffnet Künstler Michael Borgulat, Henriette Echghi, Laura-Helene Förster, Theo Heinen, Gert Jäger, Henning Herzberg de Pers, Toni Jansen, Helmut Machat, Janice Orth und Peter Röttges. Geöffnet ist die Ausstellung auch noch am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Termine Die nächsten Ausstellungen werden im März 2020 Werke von Karl-Heinz Lauffs, im September von Hans Rademacher zeigen, die Themenausstellung steigt wieder im November. Im April/Mai bestückt Canthe das Haus Hohenbusch bei Hetzerath.

„Aller guten Dinge sind drei“ leitete der Kunsthistoriker seine Betrachtungen ein, die er wie immer in einem Zug mit seiner Fan-Gemeinde durch „die drei Räume“ des Alten Rathauses an den zehn Objekten vertiefte. Zehn Schöpfer der Werke seien „3 mal 3 plus einem Bonus-Künstler“ konnte sich Tölke einen Kalauer nicht verkneifen, der aber mit dem nötigen Ernst herausstellte, dass alle Künstler eine eigene Formensprache gefunden, dabei ausnahmslos die offene Form gewählt hätten, und bis auf ein großes Holzobjekt namens „Kreuz“ ohne direkten religiösen Bezug. Malerei ist die am meisten gewählte Kunstform bei den jährlichen Themen-Ausstellungen der Canthe-Mitglieder, die sich im Frühjahr damit auch immer wieder selbst Herausforderungen geben und stellen.

Wurden wertvolle Altar-Triptychen in früheren Jahrhunderten von (wohlhabenden) Stiftern in Auftrag gegeben, machte Tölke auf einem der Werke etwas stilisierte Menschen aus, die „stiften gehen“, also flüchten, woran sich die Situation der Welt derzeit ablesbar mache, wie sich auch andere Künstler in ihren Werken ausdrücken. Seien es Objekte, Skulpturen und Fotografien zu Natur, Umwelt und Mensch – die Verschiedenartigkeit der Themenbehandlung macht die jeweilige Canthe-Jahresausstellung immer interessant.