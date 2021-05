Literaturfestival startet : Sieben Highlights der digitalen Lit Cologne

Köln Das große Literaturfestival startet heute und macht aus der Corona-bedingten Not eine Tugend. Immerhin werden 54 Veranstaltungen geboren – mit etlichen namhaften Autoren.

Regulär wäre es das 21. Mal gewesen. Doch da es im vergangenen Jahr ausfallen musste, würde es diesmal die 20. Ausgabe sein. Alles falsch: Es ist das erste Mal. Worum geht’s? Um die Lit.Cologne, die 2020 Corona-bedingt abgesagt wurde und die dieses Jahr ausschließlich digital stattfindet. Irgendwie ist es also eine Premiere, und darum trägt das am heutigen Donnerstag beginnende Festival den unverdrossenen Titel: „Das erste Mal. Digital“. Das klingt nicht nach einem Ausnahmezustand, und ist auch so gemeint. Weil auch in den kommenden Jahren bewährte Digitalformate fortgesetzt werden sollen. Darum ist für Festival-Chef Rainer Osnowski der Digitalisierungsschub „Fluch und Segen gleichzeitig“. Klar, das Programm ist abgespeckter. Doch an großen Autorennamen mangelt es nicht. Von den 54 Veranstaltungen möchten wir Ihnen diese ans Herz legen:



Tipp 1 Natürlich T.C. Boyle, der aus den USA zugeschaltet ist und mit Philipp Schwenke über sein neues Buch, „Sprich mit mir“, reden wird. T.C. Boyle ist immer ein Ereignis, selbst wenn er zugeschaltet ist. Termin: Donnerstag, 27.5.,19.30 Uhr.