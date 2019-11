Klavierquintett in Hückelhoven : Jubiläumsjahr im furiosen Finale

Hückelhoven Den Pianisten Paul Rivinius und seine Musiker-Freunde hatte „con brio“ zu Gast. Sie spielten Klassik als Trio, als Quartett und als Quintett.

Individuelle Klasse der Musiker und herausragende Abstimmung sind das Markenzeichen des Ensembles, das auf mehrere Münchener Orchester verteilt ist und schon vor knapp sieben Jahren als Quartett die Aula begeisterte. 25 Jahre „con brio“, darin das 175. Konzert kündigte Vereinsvorsitzender Rudolf Lengersdorf am Sonntag an, zu dem das Ensemble Franz Schuberts „Notturno“ genanntes Adagio Es-Dur, dessen Forellenquintett und Camille Saint-Saens’ Quartett für Klavier und Streichtrio ausgewählt hatte.

Das „Notturno“, das Franz Schubert selbst so nicht genannt hat, sein Verlag wählte den werbewirksamen italienischen Namen („Nacht werden“) nach seinem Tod, eröffnete den Reigen mit Paul Rivinius am Flügel, Anne Schönholz an der Violine und Sissy Schmidthuber am Violoncello mit zarten und kraftvollen Passagen, manchmal feierliche, bei denen fast weihnachtliche Stimmung aufkommt. Die Fachwelt rätselt immer noch etwas, in welchem Zusammenhang das „Notturno“ in seinem Werk, Schubert starb 1828 mit 31 Jahren, steht.