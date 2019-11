Galasitzung in Ratheim : Süße Marzipanherzen für das jecke Volk

Ratheim Ratheimer KG „All onger eene Hoot“ feiert Uwe Tenzer und Sigrid Hutmacher als neue Narrenregenten.

Denn Prinz Uwe hat eine beachtliche karnevalistische Karriere vorzuweisen. Er wirkte bereits als Bauer und Jungfrau im Dreigestirn beim Hoot mit, führt die Ratheimer Narrenschar nun mit Ehefrau Sigrid als Prinzenpaar an. Zu den Klängen des Fanfarencorps Rote Funken aus Geilenkirchen-Würm, die Seine Tollität Uwe für den Einmarsch in den festlich geschmückten Narrentempel extra bestellt hatte, zogen die bereits intern proklamierten Narrenherrscher mit Finanzministerin Petra Grümmer, Thomas Goern als Vergnügungsminister sowie dem Hofstaat in kunterbunten Clownskostümen viele bewundernde Blicke auf sich. Süße Marzipanherzen für das jecke Volk und eine ideenreiche Regierungserklärung, die es in sich hatte: Darin forderte Prinz Uwe unter anderem die baldige Erweiterung des Millicher Haldenzaubers um eine drei Meter hohe Lichtskulptur, die das Ratheimer Prinzenpaar darstellt. Außerdem sprach sich der langjährige Kommandant der Grünen Funken für einen einladenden Biergarten aus, der im Zuge der umfangreichen Sanierung des Ratheimer Bahnhofs entstehen und den bezeichnenden Namen „Unter den Linden – Freunde finden" tragen soll.