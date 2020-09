Absage in Hückelhoven : Barbarafeier der Knappen nicht umsetzbar

Hilfarth In die Kirche dürften nur 50 Teilnehmer statt 400. Die Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus machen auch diesem Ereignis des Vereins den Garaus.

Es sollte eine Abschiedsgala der emotionalen Art werden, das letzte Barbarafest des Knappenvereins Hilfarth-Hückelhoven traditionell am Samstag vor dem 1. Advent, in diesem Jahr am 28. November. Doch die Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus machen auch diesem Ereignis des Vereins den Garaus. Die Gemeinschaft der Bergbautraditionalisten hatte die Selbstauflösung zum 31. Dezember 2020 bereits beschlossen.

In einem Gespräch mit Bürgermeister Bernd Jansen und weiteren Mitarbeitern der Stadtverwaltung erörterte Knappenvorsitzender Franz-Josef mit seinem Vorstand die Organisation des Barbaratags, der zu Ehren der Schutzheiligen um deren Gedenktag am 4. Dezember herum begangen wird. Als großes Problem erwiesen sich die rund 400 Teilnehmer am ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Leonhard. Die Abstandsregeln laut Stadt, so Franz-Josef Bücken, lassen nur 50 Kirchenbesucher zu. Allein die Musiker würden bereits weit mehr als diese Zahl besetzen, wobei ohnehin weder die Bergkapelle Sophia-Jacoba noch der Instrumentalverein Hilfarth, die sich in der Vergangenheit jährlich als musikalische Gestalter abgewechselt haben, als Blasorchester spielen dürfen.