Musiker aus Österreich : Mnozil Brass kommen nach Hückelhoven

Mnozil Brass sind weltweit unterwegs. Foto: Daniela Matejschek

Hückelhoven Über das Gastspiel des Wiener Sextetts in der Aula freut sich vor allem der Hückelhovener Bügermeister Bernd Jansen. Ihm ist Mnozil Brass noch in guter Erinnerung.

Als Stadtchef ist Bernd Jansen in Hückelhoven auf zahlreichen Veranstaltungen im Jahr eingeladen. Er trifft Menschen, schüttelt Hände, hört Vorträge oder besucht Musikveranstaltungen. All das bringt seine Aufgabe als Bürgermeister mit sich. In diesem Kontext hat Bernd Jansen vor einigen Jahren auch eine Musikgruppe kennen gelernt, die ihn mehr als andere in den Bann gezogen hat. Zehn Jahre ist das bereits her, dass Mnozil Brass in Hückelhoven gastierte, damals anlässlich des 100. Geburtstags des Instrumentalvereins Hilfarth. In der restlos ausverkauften Aula hatten die Österreicher gespielt und für wahre Begeisterungsstürme gesorgt.

Bald kommen die sieben Musiker, die im 30. Jahr ihres Bestehens ihr Programm „Gold – Mit Abstand das Beste“, die Highlights ihrer musikalischen Karriere spielen werden, erneut in die ehemalige Zechenstadt. Am 23. Novenber spielen sie in der Aula des Gymnasiums. Oft hatte man es in den vergangenen Jahren versucht, die Band erneut nach Hückelhoven zu locken, sagt Jansen mit einem Lächeln im Gesicht. Nun hat es endlich geklappt.

Der Bandname erinnert an das Gasthaus Mnozil im ersten Wiener Bezirk, direkt gegenüber der Musikhochschule. Genau dort haben sich 1992 sieben junge Blechbläser zu regelmäßigen Musikantenstammtischen bei Wirt Josef Mnozil getroffen und in dieser Besetzung spielt die Band auch heute noch. Die Musik ist ein wilder Mix aus typischer Blasmusik, Schlager, Jazz, Popmusik, Oper und Operette.

Mnozil Brass spielen rund 100 Konzerte im Jahr weltweit quer durch ganz Europa ebenso wie in Israel, China, Taiwan, Japan, Kanada, Amerika und Australien. Renommierte Veranstaltungshäuser wie die Royal Albert Hall in London, das Burgtheater in Wien, die Opernhäuser von München, Stuttgart, Wiesbaden und Leipzig sowie das Thalia Theater in Hamburg zählen zu ihren Spielorten.

Tickets für das Konzert am Mittwoch, 23. November, in der Aula des Gymnasiums gibt es bei allen Vorverkaufsstellen sowie online unter www.eventkarussell.eu.

(mwi)