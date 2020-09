Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in Erkelenz, Wegberg, Hückelhoven, Wassenberg : So spannend wird die Wahl

In den 216 Wahllokalen im Kreis Heinsberg ist am Sonntag, 13. September, von 8 bis 18 Uhr die Stimmabgabe möglich. Gewählt werden der Landrat, der Kreistag, die Bürgermeister und die Stadt- und Gemeinderäte. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Erkelenzer Land Wer wird Landrat? Wie setzt sich der neue Kreistag zusammen? Wie heißen die neuen Bürgermeister? Wer muss in die Stichwahl? Wer kommt in die Räte? Diese Fragen werden bei der Kommunalwahl am 13. September beantwortet.