Rückgang um 53 Prozent : Deutlich weniger Insolvenzen im Erkelenzer Land

Ein Händler macht mit einem Plakat auf die Schließung seines Geschäfts aufmerksam (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Erkelenzer Land Im ersten Halbjahr 2020 sind im nördlichen Kreis knapp 53 Prozent weniger Anträge auf Insolvenzverfahren gestellt worden als im Vorjahr. Die Auswirkungen der Corona-Krise werden sich wohl im zweiten Halbjahr bemerkbar machen.

In den vier Städten des Erkelenzer Landes sind im ersten Halbjahr 2020 knapp 53 Prozent weniger Insolvenzverfahren beantragt worden als im selben Zeitraum des Vorjahres. Das geht aus Daten hervor, die das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalens am Donnerstag veröffentlicht hat. Demnach hat es in Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg von Januar bis Juni insgesamt 61 neue Anträge auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegeben. 2019 waren es noch 116 gewesen.

Die Corona-Pandemie, die ab März dieses Jahres viele Unternehmen, vor allem in der Gastronomie-, Unterhaltungs- und Reisebranche, in eine tiefe Krise stürzte, spiegelt sich in diesen Zahlen noch nicht in einem Anstieg wider. Das Landesamt erklärt dies unter anderem damit, dass Insolvenzen aufgrund der Bearbeitungszeiten bei den zuständigen Insolvenzgerichten ein „nachlaufender Konjunkturindikator“ seien. Für die zweite Jahreshälfte ist demnach mit einem kräftigen Anstieg zu rechnen.

Einen besonders hohen Rückgang hat die Stadt Hückelhoven zu verzeichnen: Gab es im ersten Halbjahr 2019 noch 44 Insolvenzanmeldungen, waren es in diesem Jahr nur 21, was einem Rückgang von 52,3 Prozent entspricht. In Erkelenz gab es 19 Insolvenzanträge, im Vorjahr waren es 36. Wegberg verzeichnete zwölf Anträge (Vorjahr 22), Wassenberg nur neun (Vorjahr 14).

Auffällig ist vor allem, dass deutlich weniger Privatpersonen einen Insolvenzantrag gestellt haben: 2019 gab es im ersten Halbjahr 76 Anträge von Verbrauchern, für 2020 weist das Landesamt lediglich 28 aus – das sind fast zwei Drittel weniger.

Auch bei den Insolvenzen von Unternehmen gab es einen Rückschritt: Die Zahl der Anträge sank von 29 auf 19. Etwas mehr ist es bei den Selbstständigen geworden, hier stieg die Zahl von zehn auf 13.