Fassadenarbeiten bei den Korbmachern : Renoviertes Museum verschönert Hilfarth

Beide Fassadenseiten des Hil­farther Korbmachermuseums werden derzeit saniert. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hilfarth Neuer Anstrich, neue Fensterläden bei den Korbmachern: Die katholische Pfarre St. Leonhard ist Eigentümerin des Gebäudekomplexes und trägt 60 Prozent der Kosten von 35.000 Euro.

Im Coronajahr 2020 läuft sehr vieles anders, manches sogar neu. Zum Beispiel im und am Korbmachermuseum in Hilfarth – neu wird ein Außenanstrich, das Dach wird ausgebessert, Fallrohre und Regenrinnen erneuert. Neu ist auch, dass die Aktiven des Vereins mit ihren Helfern nicht selbst anpacken, sondern die Arbeiten von Fachfirmen ausgeführt werden. Dafür muss man auch die Finanzierung teils selbst tragen, denn die katholische Pfarre St. Leonhard als Eigentümerin des Gebäudekomplexes in Form eines fränkischen Vierkanthofs trägt 60 Prozent der Kosten von 35.000 Euro, der Verein 30 Prozent, der Landesdenkmalschutz steuert zehn Prozent bei.

Schon einige Jahre hatten sich die Pfarre, so Kirchenvorstandsmitglied Wilfried Knur und Korbmacher-Vereinsvorsitzender Lothar Reining im Gespräch mit der Redaktion, Gedanken gemacht über eine Auffrischung der Farben der Außenwand zur Nohlmannstraße hin sowie der Teile der Einfahrt- und Hofwände, die in einem Weiß- und einem Grünton coloriert sind. Nach Angaben von Wilfried Knur hat die Pfarre in Absprache mit dem Verein einen Antrag gestellt, die Arbeiten vornehmen zu können, Zielinstitution ist die Stadt Hückelhoven, die als untere Denkmalbehörde die Arbeiten genehmigen muss, schließlich steht die Haus-Anlage aus dem 17./18. Jahrhundert seit 32 Jahren unter Schutz.

Info Chreskenkesmaat im Advent geplant Handwerkskunst Für das zweite Adventswochenende, 5. und 6. Dezember, planen die Korbmacher ihren „Chreskenkesmaat“ mit Handwerkskunst und Weihnachtsstimmung. Lage Im Ortszentrum Hilfarth, Nohlmannstraße 22, nahe der katholischen Kirche. Internet www.rurtal-korbmacher.de

In der Kalkulation von 35.000 Euro ist eine Sanierung der Mauerfugen ebenso inbegriffen wie die Erneuerung der hölzernen Fensterläden, die nicht mehr zu reparieren sind. Die Läden werden wie auch das große Einfahrtstor in einem kräftigen Grün erneuert, die Haustür in ihrem Naturholzton wird mit einer farblosen Lasur wetterfest gemacht.

Vom Erfolg der Neuerungen – die Arbeiten haben bereits begonnen – zeigt sich Wilfried Knur überzeugt: „Ich glaube, dass Hilfarth dann am Wettbewerb ‚Unser Dorf soll schöner werden‘ teilnehmen kann.“ Er betont aber auch, dass die Pfarre die Sanierung allein nicht hätte leisten können, dem Verein und dem Land NRW gelte auch von daher der Dank von St. Leonhard. Der Korbmacher-Verein zahlt eine tragbare Miete an die Kirche, die nun dazu einen Gegenwert leistet.

Die lange geplante finanzielle Beteiligung der Rurtal-Korbmacher, so der Vereinsname, fällt nach den Worten des Vorsitzenden Lothar Reining in diesem Corona-Jahr besonders schwer: „Alle unsere Veranstaltungen wie das Weidenschälfest und andere, die uns Einnahmen bringen, sind ausgefallen. Einzig die Hückelhovener SPD hat uns besucht und einen Beitrag geleistet. Bisher haben wir hier alle Arbeiten selbst ausgeführt und die Kosten getragen. Allein das neue Scheunendach bewegte sich im Kostenrahmen der jetzigen Renovierung. Vor der Eröffnung des Museums im Jahr 2008 sah die gesamte Anlage noch schauderhaft aus!“