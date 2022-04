Konzert in Hilfarth : Mit den „Stimmen der Berge“ den Alltag vergessen

Hilfarth Das Gesangsquartett gastiert am 1. Mai um 18 Uhr in Hilfarth im Saal Sodenkamp-Dohmen. Die Karten für dieses Konzert sind bereits erhältlich.

Das volkstümliche Quartett Stimmen der Berge folgt damit einer Einladung. An der Rurbrücke wollen die Sänger ihre musikalische Visitenkarte abgeben. Frank Dohmen, Senior-Chef Heinz Dohmen, selbst aktives Mitglied im Hilfarther Männergesangverein Eintracht, und die Gastgeber mit ihrem Dirigenten Heribert Vierboom freuen sich auf das Konzert. „Wir erwarten Fans, die extra aus München anreisen und der Gruppe überall hin folgen“, verrät MGV-Vorsitzender Detlef Albrecht. Bei den Hilfarther Hobbysängern laufen derzeit die Proben auf Hochtouren. Auch sie möchten anknüpfen an frühere Erfolge, als sie schon mit den Wildecker Herzbuben oder Roberto Blanco zusammen auf der Bühne standen. Wegen der Pandemie hatten die MGVler lange keinen öffentlichen Auftritt mehr. „Wir sind sehr froh , dass es endlich weitergeht“, so Detlef Albrecht.

Für das Konzert am Sonntag, 1. Mai, 18 Uhr, sind Eintrittskarten bei allen Eintracht-Mitgliedern, in der Gaststätte Sodekamp-Dohmen sowie online (www.mgvhilfarth.de) erhältlich. Die Stimmen der Berge besingen „Italienische Sehnsucht“ und die „Ewige Liebe“, stellen auch ihren aktuellen Hit „Hier und Jetzt“ vor. Im März 2016 erschien ihr Debütalbum „Wenn die Sonne erwacht in den Bergen“. Seitdem hat sich die Formation zum Ziel gesetzt, den Spagat zwischen Volksmusik und Schlager zu schaffen. Die vier ausgebildeten Gesangssolisten sind stolz auf ihre Karriere: sechs Alben in sechs Jahren in den deutschen Album-Charts. Mit einer Mischung aus Kultschlagern, modernen eigenen Schlagern sowie Klassikern der Unterhaltungsmusik möchte die Gruppe auch ihr Hilfarther Publikum begeistern. Dabei gehen sie den Weg zwischen volkstümlichem Brauchtum und mitreißenden Schlager-Melodien. Tenöre, Bass und Bariton: Als neue „Boygroup der Volksmusik“ lassen sich die vier „Stimmen der Berge“ von ihren Fans feiern. Sie selbst sagen von sich: „Wir sind hochkarätige Gesangssolisten, die unterschiedliche Genres miteinander verbinden, Brücken schlagen und einen neuen Klang kreieren.“ Ihre Hilfarther Fans laden sie ein, „mal nicht auf die Uhr zu schauen und sich frei zu fühlen“. Den „Carpe-diem-Gedanken“ nennen die vier Sänger dieses Lebensgefühl, das sie auch im Festsaal Sodekamp-Dohmen für einen Abend vermitteln wollen.