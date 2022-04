Frauenringen : Heinz Schmitz tritt hochgeachtet ab

Dormagen Der 70 Jahre alte Dormagener stellte sich bei der Mitgliederversammlung nicht mehr zur Wiederwahl für den Posten des Referenten für Frauenringen in NRW.

(sit) Daran muss man sich erst mal gewöhnen. Heinz Schmitz, ohne Zweifel einer der ganz großen Trainer und Funktionäre im Ringerverband Nordrhein-Westfalen, hat sein Amt als Referent für Frauenringen aufgegeben. Schluss ist für den 70-Jährige, nun Ehrenmitglied des Landesverbandes, damit aber längst noch nicht: „Natürlich mache ich beim AC Ückerath weiter als Sportlicher Leiter und stellvertretender Vorsitzender“, sagt er beruhigend. „Heinz Schmitz ist das Gesicht des Frauenringens in NRW“, heißt es auf der Verbandshomepage. Wie niemand anders in Nordrhein-Westfalen habe er über Jahrzehnte hinweg für die Anerkennung und ständige Entwicklung des Frauenringens gekämpft. Seit der Gründung des Ringerverbandes vor 40 Jahren – das Jubiläum wurde am Samstag gefeiert – war der Dormagener als Landestrainer engagiert und hat 27 Jahre lang das Amt des Referenten bekleidet. In dieser Zeit war er wesentlich daran beteiligt, einer Vielzahl von Athletinnen das nötige Rüstzeug für die späteren Erfolge mitzugeben. Stéphanie Groß, Nina Hemmer, Laura Mertens und gerade auch Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken sind nur einige Top-Ringerinnen, die im Laufe ihrer Karriere bei ihm trainiert haben. Darum hat es ihn sehr bewegt, als Rotter-Focken ihm vor einiger Zeit mit der Übergabe ihres Olympiatrikots die verdiente Anerkenung zollte.