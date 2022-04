Konzert mit der Band „Fun“ : Klänge der Beatles kommen von Liverpool nach Hückelhoven

Fun plant ein neues Bandprojekt mit den schönsten Songs der FAB4 aus Liverpool. Foto: voilapromotion

Hückelhoven Günter vom Dorp ist mit seiner Band Fun in der ehemaligen Zechenstadt zu Gast und verspricht alten und neuen Fans eine „tolle Beatles-Nacht“.

Ihr Sound hat Generationen begeistert. Überall auf der Welt genießen die Songs von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr Kultstatus. Die Beatles haben Musikgeschichte geschrieben. Zwölf ihrer Songs waren in Deutschland Nummer-1-Hits, lange hielten sie auch den Rekord mit den meisten Charterfolgen. Kein Wunder also, dass ihre Lieder auch gerne von Coverbands interpretiert werden.

Eine solche Gruppe ist die Sixtiesband Fun. „Wir spielen ja schon seit vielen Jahren die großartigen Songs der Beatles. Aber noch nie haben wir ein ganzes Konzert damit gefüllt“, sagt Sänger Günter vom Dorp. Das aber wird sich nun ändern. Denn die Band hat ein Konzertprojekt entwickelt, das am 14. Mai in der Aula des Gymnasium Hückelhoven Premiere feiert. Mit „Fun plays the Beatles-Songbook“ verneige sich die Band vor den unsterblichen Songs, die die Musikwelt revolutionierten, schreiben die Musiker.

Bei dem großen Repertoire ist die Auswahl sicher keine leichte. Das Songbook der Beatles würde locker für mehrere Konzerte reichen, betonen die Musiker, womit auch schon die erste Herausforderung enstanden sei. „Was nehmen wir ins Programm, welche Titel lassen wir weg?“, stellte sich die große Frage bei den ersten Proben der Band. „Natürlich werden wir die Fans nicht enttäuschen, denn ‚Hey Jude‘ oder ‚I wanna hold your hand‘ dürfen in einem Beatles-Konzert nicht fehlen“, versichert die Band. „Aber gerade in den frühen Jahren ihrer beispiellosen Karriere haben John, Paul, George und Ringo viele weitere Songperlen komponiert, die wir gerne in unser Konzert aufnehmen werden.“ Überraschungen sind also auch für eingefleischte Beatles-Fans durchaus drin, versprechen die Mitglieder der Sixtiesband.

Ihre ersten Auftritte hatten die Beatles Anfang der 1960er Jahre in Liverpool und Hamburg, auch aus dieser Zeit werden einige Songs gespielt. „Wir werden mit alten und neuen Fans eine tolle Beatles-Nacht erleben. Mitsingen ist ausdrücklich erlaubt,“ so der Wunsch der Band, die seit mehr als 40 Jahren tourt.