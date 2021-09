Comedian kommt nach Hückelhoven : Markus Krebs spielt am Donnerstag in Hilfarth

Hilfarth Wegen der Corona-Pandemie musste der Auftritt des Duisburgers verschoben werden. Karten gibt es noch im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Sein Auftritt im Festsaal Sodekamp-Dohmen musste wegen Corona verschoben werden – jetzt holt er ihn endlich nach. Comedian Markus Krebs gastiert am kommenden Donnerstag, 9. September, 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), an der Rurbrücke. Der 51-Jährige, gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, kommt mit einem Best of in das ehemalige Korbmacherdorf. Der begeisterte Fußballfan ist Anhänger des MSV Duisburg, in dem er jahrelang auch als Hooligan auffiel. Als Comedian trat Krebs das erste Mal bei einer Veranstaltung in Dinslaken in Erscheinung, um dann 2008 den Niederrheinischen Comedy-Preis zu gewinnen. Krebs siegte am 18. November 2011 in der ersten Ausgabe des RTL-Formats „Comedy Grand Prix“. Es folgten Auftritte im Fernsehen und Radio, unter anderem bei Kaya Yanar, Bülent Ceylan, TV total, Cindy aus Marzahn, Sträters Männerhaushalt, Tietjen und Hirschhausen sowie Genial daneben. Markus Krebs setzt sich auch für die Stiftung Rolli-Rockers-Sprösslinge ein, die sich um kranke Kinder kümmert. Im Januar 2019 nahm er an der Seite von Gary Anderson an der Promi-Darts-WM teil.