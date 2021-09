Hückelhoven und Wassenberg erstmals dabei : Stadtradeln startet am Freitag

In Hückelhoven und Wassenberg hat das Stadtradeln Premiere. Die Städte Wegberg (im Bild) und Erkelenz beteiligen sich schon länger an der Aktion. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven/Wassenberg Die Nachbarstädte Hückelhoven und Wassenberg sind erstmals beim beliebten Stadtradeln dabei – alle Bürger können sich für die Aktion anmelden.

In Erkelenz gehört das Stadtradeln seit einigen Jahren bereits zum festen Jahresprogramm, in diesem Jahr zieht erstmals der gesamte Kreis Heinsberg mit. Für die Kommunen Hückelhoven und Wassenberg ist es die erste Teilnahme an dem Wettbewerb teil, bei dem es darum geht, innerhalb von drei Wochen möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen und für seine Kommune in die Pedale zu treten. Dabei ist es irrelevant, ob die Strecke in einem beruflichen oder privaten Kontext bewältigt wird, es zählt jeder Kilometer. Vom 3. bis zum 23. September findet die Aktion im Kreis Heinsberg statt, jeder der möchte, kann sich daran beteiligen.

„Ich freue mich zu sehen, dass die Fahrradinfrastruktur in Hückelhoven stetig ausgebaut wird. Fahrradfahren spart Benzinkosten und schützt das Klima, daneben wirkt sich die Bewegung positiv auf die Gesundheit aus“, sagt der Hückelhovener Bürgermeister Bernd Jansen und wirbt bei den Bürgern der Stadt dafür, die Stadt Hückelhoven bei der weiteren Förderung der Radmobilität zu unterstützen und beim Stadtradeln mitzumachen. Die Hückelhovener können sich unter www.stadtradeln.de/hueckelhoven anmelden. Dort können auch direkt die gefahrenen Kilometer erfasst werden. Natürlich können die Rad-Kilometer auch analog auf einem vorgefertigten Erfassungsbogen eingetragen werden. Diese und alle weiteren Informationen sind zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus bei Alexander Kurth, dem Mobilitäts- und Klimaschutzmanager der Stadt Hückelhoven, in Zimmer 3.15, telefonisch unter 02433 82303 oder per Mail unter alexander.kurth@hueckelhoven.de erhältlich.