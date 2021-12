Theater im Bürgerhaus in Radevormwald : „Wipperwagen“ präsentiert Komödie „Alles Betrug“

Das neue Stück des Amateur-Theatervereins Wipperwagen heißt „Alles Betrug“. Im Januar folgt eine Aufführung im Bürgerhaus. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Im Mittelpunkt der verzwickten Geschichte steht Paul Mustermann, dessen Leben bislang in soliden Bahnen verlaufen ist und der heiraten will – bis er die mittel-, obdach- und orientierungslose Lilly bei sich aufnimmt.

Das dürfte mächtig turbulent werden: Wenn der Hückeswagener Amateurtheaterverein „Der Wipperwagen“ am Samstag, 15. Januar 2022, ab 19.30 Uhr seine Komödie „Alles Betrug“ im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz präsentiert, dann dürfen sich die Besucher auf jede Menge Verwirrungen und eine Prise Drama freuen. Das haben bereits zwei ausverkaufte Aufführungen im Kultur-Haus Zach Ende Oktober in Hückeswagen gezeigt.

Im Mittelpunkt der verzwickten Geschichte steht Paul Mustermann, dessen Leben bislang in soliden Bahnen verlaufen ist und der kurzum heiraten will – bis er die mittel-, obdach- und orientierungslose Lilly bei sich aufnimmt, die meint, mit Geistern kommunizieren zu können. Dann hat er Probleme, sie unbemerkt wieder loszuwerden.

Geprobt wurde übrigens in einer alten Fabrik in Hämmern. Nach der gelungenen Premiere in Hückeswagen möchte der Wipperwagen aber für die Proben wieder ins Kultur-Haus Zach zurückkehren.

„Entstanden ist das Stück unter ungewöhnlichen Umständen und zu (fast) unmöglichen Bedingungen. Lassen Sie sich überraschen“, teilt Christina Margret Rieken vom Ensemble mit. Doch die lange Durststrecke während der Corona-Pandemie und die intensiven Proben haben sich gelohnt. Davon können sich auch die Radevormwalder Theaterfreunde zu Beginn des neuen Jahres überzeugen. Das Stück dauert etwa zwei Stunden.

Karten zum Preis von zehn Euro gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Stadtbücherei im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz. An der Abendkasse kosten die Tickets zwölf Euro.

Sa. 15. Januar 2022, 19.30 Uhr, Bürgerhaus, Schlossmacherplatz.

(rue)