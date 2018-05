Hückelhoven: Brachelen feiert Frühkirmes

Hückelhoven Umzüge und Bälle ab Christi Himmelfahrt mit Königspaar Schmitz-Reiners.

Bereits an Christi Himmelfahrt beginnt die Frühkirmes mit dem traditionellen Klompenball der Vatertagsfete um 11.30 Uhr im Festzelt auf dem Kirmesplatz mit Begleitung der Partyband Nightlife. Am Freitagabend werden die Ehrenmaien beim Königspaar Marianne und Michael Schmitz-Reiners und beim Schützenprinzen Patrick Schwehn aufgesetzt. Im Anschluss daran laden die Jungschützen ab 21 Uhr zur Full House Party - Volume VIII ins Festzelt ein.

Die beliebte Coverband Booster sorgt am Samstag, 12. Mai, für tolle und unterhaltsame Stimmung. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Karten sind im Vorverkauf erhältlich in der St.-Gereon-Apotheke in Brachelen.