Hückelhoven: Strahlende Majestäten in Brachelen

Hückelhoven St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft feierte mit Vereinen Frühkirmes.

Vier Tage lang feierten die Schützen gemeinsam mit dem SV 1910 Brachelen sowie der Karnevalsgesellschaft Brökeler Kappehäuer Frühkirmes. Viel los war bei der Vatertagsfete in Verbindung mit einem "Klompeball", der Full House Fete sowie der Schützenfete. Alle Veranstaltungen fanden wieder im großen Festzelt am Fochsensteg statt.

Bereits am Freitag waren die Schützen durch den Ort marschiert, um nach altem Brauch die Ehrenmaien aufzusetzen: erst am Haus des Prinzen, dann an der Königsresidenz und schließlich vor dem Festzelt. Die Majestäten holten die Vereine am Kirmessonntag am Königshaus zum großen Festzug ab. Trotz des bescheidenen Wetters standen zahlreiche Zuschauer an den geschmückten Straßen. Höhepunkt war der Vorbeimarsch auf Höhe des Kaisersaales.