Niederkrüchten: Elmpter Schützen feiern ab morgen ihre Frühkirmes

Niederkrüchten Die Schützenbruderschaft vom Heiligen Laurentius und Heiligen Hubertus Elmpt feiert von Donnerstag bis Sonntag, 10. bis 13. Mai, ihre Frühkirmes. An der Spitze stehen das Königspaar Torsten und Jacqueline Weiss und die Ministerpaare Timo und Anja Weiss sowie Rainer Monix und Sabine Feger. Königsadjutant ist Friedhelm Feger.

Los geht es am frühen Morgen des Christi-Himmelfahrt-Feiertags um 7.45 Uhr mit dem ersten Antreten am Festzelt auf dem Adolph-Kolping-Platz. Die Elmpter errichten den Königsmaien und besuchen um 9 Uhr die Heilige Messe in der Elmpter Pfarrkirche St. Laurentius. Um 10.45 Uhr beginnen die Paraden "op d'r Märet" (auf dem Markt). Beim Klompenball ab 12 Uhr im Festzelt spielt erstmals die Band Plutonium.

Am Freitag, 11. Mai, ist um 18.45 Uhr Antreten an der Alten Zollstraße, Hausnummer 25. Danach ziehen die Bruderschaftler durch den Ort. Ab 20 Uhr unterhalten der Musikverein Oberkrüchten und das Trommlercorps Arsbeck die Besucher im Zelt mit Marschmusik. Bei einsetzender Dunkelheit ziehen die Elmpter im Fackelschein zum Markt. Nach der Kranzniederlegung zu Ehren der Gefallenen, Vermissten und verstorbenen Mitglieder der Bruderschaft und großem Zapfenstreich spielt ab 21.30 Uhr die Starlight Band beim Dorfabend im Zelt. Am Samstag, 12. Mai, ist um 17.15 Uhr Antreten am Talweg, Hausnummer 3. Nach einem kurzen Zug durch den Ort beginnt um 19 Uhr der Schützenball. Am Sonntag, 13. Mai, ist um 9 Uhr Antreten vor Haus Steinkenrath Nummer 9. Die Schützen holen den König ab und besuchen um 10 Uhr die Heilige Messe. Um 11.30 Uhr beginnt der musikalische Frühschoppen. Um 16 Uhr ist wieder Antreten in der Furt, Hausnummer 37. Um 17 Uhr beginnt die Parade "op d'r Märet", ab 18 Uhr ist Königsball.