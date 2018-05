Analyse: Janice Orth: Arbeiten mit "reduzierter Palette"

Hückelhoven Kunsttour Kreis Heinsberg Am Sonntag luden viele Künstler in ihre offenen Ateliers ein. Auch einige noch länger dauernde Ausstellungen wurden zur Kunsttour eröffnet. Zu Gast beim Kunstverein Canthe und den Galerien Noack und Pro Arte.

"Ich arbeite mit reduzierter Palette!" Janice Orths Selbstauskunft zum eher sparsamen Gebrauch der Farbe in den 26 Bildern, die sie seit Freitag im Alten Rathaus in Ratheim ausstellt, die unter dem Thema "Silent Message", Stille Botschaft, stehen. "Es sind eher leise als laute Bilder", charakterisierte die Aachener Kunsthistorikerin Alexandra Simon-Tönges sowohl Farbgebung wie auch die Motivwahl, die sich um Landschaft und Raum dreht, die keine Landschaft abbildet, sondern Raumgefühl und Tiefe vermitteln will - was der Erkelenzerin als Mitglied des Hückelhovener Kunstvereins Canthe auf faszinierende Weise gelingt.