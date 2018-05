Solingen: Gottesdienste an Christi Himmelfahrt

Gottesdienste an Christi Himmelfahrt

Solingen Mit besonderen Gottesdiensten begehen die Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Solingen den Feiertag "Christi Himmelfahrt" am morgigen Donnerstag, 10. Mai. Die Lutherkirchengemeinde, die Stadtkirchengemeinde und die Evangelische Kirchengemeinde Widdert laden um 11 Uhr gemeinsam zum Himmelfahrtsgottesdienst mit Tauferinnerung in die Lutherkirche ein. Das Thema lautet "Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen". Neben viel Musik und Worten von Pfarrer Christian Menge steht die Tauferinnerung im Mittelpunkt.

Buchstäblich berührend ist es für viele Gläubige, wenn sie sich am Taufbecken der Lutherkirche mit dem Wasserkreuz segnen lassen. "Durch das Wasserkreuz kann die eigene Taufe, die die meisten als kleiner Säugling erlebt haben, noch einmal zu einer sinnlichen Erfahrung werden", erklärt Christian Menge.

In diesem Jahr laden auch die Stadtkirchengemeinde und die Evangelische Kirchengemeinde Widdert ihre Menschen in die Lutherkirche ein. Stadtkirchenpfarrerin Friederike Höroldt und Pfarrerin Kristina Ziegenbalg aus Widdert werden im Gottesdienst mitwirken. Besondere Gäste kommen in diesem Jahr von der indonesischen Insel Sumatra: Mitglieder der Partnerschaftsdelegation, die vom 3. bis zum 17. Mai den Solinger Kirchenkreis besuchen, werden sich im Gottesdienst vorstellen.