Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Raub auf Straße in Hückelhoven

In Geschäftsräume eingebrochen Im Zeitraum von Freitag, 6. Januar, 18 Uhr, bis Samstag, 7. Januar, 8 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Geschäft auf der Robert-Bosch-Straße in Rath-Anhoven ein, in dem ein Seitenfenster gewaltsam geöffnet wurde. Die Unbekannten öffnetetn ein Tresor anschließend mit schwerem Gerät. Dieses Gerät ließen die Täter am Tatort zurück. Zur möglichen Tatbeute konnten noch keine Angaben gemacht werden, es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.