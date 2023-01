Alte Krefelder Straße Brennender Müll im Keller - und eine Überraschung

Am frühen Samstagnachmittag ist die Feuerwehr an die Alte Krefelder Straße gerufen worden. Im Keller eines Wohnhauses war gegen 14.45 Uhr ein Haufen Unrat in einem der Kellerverschläge in Brand geraten. Die Feuerwehrleute staunten nicht schlecht, dass in diesem Untergeschoss neben den Abstellverschlägen auch eine Wohnung war. Der Rauch war bis ins Treppenhaus und auch leicht in die Untergeschosswohnung gezogen, in der sich zwei Personen aufhielten. Der Rettungsdienst untersuchte beide und nahm eine wegen ihres schlechten Allgemeinzustands aufgrund von Vorerkrankungen mit ins Krankenhaus. Den Brand hatte die Feuerwehr mit einem C-Rohr schnell gelöscht und dann das verqualmte Gebäude gelüftet, sodass die Bewohner der Kellerwohnung gefahrlos ins Freie konnten.