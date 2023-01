Raub in Radevormwald Jugendliche mit Messer bedroht und ausgeraubt

Die vier Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren waren gegen 4.15 Uhr auf dem Gehweg der B 229 aus Richtung Radevormwalder Innenstadt in Richtung Remscheid unterwegs. Sie hatten einen Einkaufswagen mit Getränken dabei. Etwa 200 Meter vor der Einmündung nach Niedernfeld wurden sie von zwei männlichen Personen angesprochen, die nach Zigaretten fragten. Die Jugendlichen verneinten und setzen ihren Weg fort. Nach wenigen Metern sprachen die beiden Unbekannten sie erneut an. Dieses Mal fragten sie nach Geld; einer zückte ein Messer und drohte ihnen. Das Duo raubte schließlich Bargeld, eine Geldbörse und eine Jacke und flüchtete anschließend mit dem Einkaufswagen in Richtung Radevormwalder Innenstadt.