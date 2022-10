Für Schüler in Hückelhoven : Berufsbörse am Gymnasium

Die Börse findet am Gymnasium in Hückelhoven statt (Archivfoto). Foto: Stadt Hückelhoven

Hückelhoven Am Samstag können sich Schüler über Unternehmen aus der Region informieren. Denn viele fragen sich: Wohin geht die Reise nach dem Abitur?

Manche nehmen diese Floskel wörtlich und sie zieht es erst mal in die Ferne. Andere wiederum fassen den Spruch als den Start in ihre berufliche Zukunft auf und wollen auch direkt nach dem Beenden der Schule in eben jene starten. Doch auch hier stehen sie vor einer wichtigen Entscheidung. Um dies ein wenig zu erleichtern, veranstaltet das Gymnasium am Samstag, 22. Oktober, von 10 bis 13 Uhr eine Berufsbörse im C-Gebäude der Bildungsanstalt.