Hundeführerschein in Erkelenz : Tierische Teams auf dem Prüfstand

Prüferin Yvonne Theißen (r.) beobachtet, ob Brigitte Wichert mit ihrem Labradorrüden Anton die zufällige Begegnung mit anderen Hunden meistert. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Zum ersten Mal fand in Erkelenz die von Hundetrainer Martin Rütter lizensierte Prüfung zum Dogs-Hundeführerschein statt. Dabei geht es vor allem darum, wie souverän die Zweierteams aus Mensch und Tier in Alltagssituationen agieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katrin Schelter

„Es ist wichtig, dass unsere vierbeinigen Familienmitglieder gut erzogen und somit gesellschaftstauglich sind. Dazu gehört ein verantwortungs- und respektvoller Umgang miteinander, sowohl unter Hundehaltern als auch zwischen Hundehalter und Menschen ohne Hund“, sagt Hundetrainerin Andrea Corr, die die Dogs-Hundeschule von Martin Rütter im Raum Mönchengladbach, Jüchen und Erkelenz leitet. Ziel des Hundeführerscheins sei es, dieses umsichtige Verhalten zu trainieren und die erlangte Kompetenz durch Abschluss der Prüfung nachzuweisen zu können. „Prüflinge, die den Dogs-Hundeführerschein bestanden haben, zeigen, dass sie vorausschauend handeln, Gefahrensituationen rechtzeitig erkennen und vermeiden und ihren Hund jederzeit so kontrollieren und führen können, dass von diesem keine Belästigungen oder Gefahren in der Öffentlichkeit ausgehen“, erklärt Hundetrainerin Andrea Corr.

Unter den wachsamen Augen ihrer Kollegin Yvonne Theißen aus der Dogs-Schule in Erftstadt/Bergheim absolvierten die Schützlinge von Corr unlängst die erste Prüfung in Erkelenz. Nach der theoretischen Prüfung am Morgen machten sich die Zweierteams aus Mensch und Tier zum praktischen Teil auf, der im Erkelenzer Stadtkern und an der nahe gelegenen Burgwiese stattfand. Hier konnten die Prüflinge bei zwanzig Übungen unter Beweis stellen, dass sie diverse Alltagssituationen – wie beispielsweise Begegnungen mit anderen Menschen oder Hunden, Rückrufe aus der Distanz mit und ohne Ablenkung oder das Verweigern der Aufnahme von ungewollten „Snacks“ am Straßenrand – souverän händeln.

Info Die Grundbefehle sollten bereits sitzen Programm Teilnehmende Hunde müssen mindestens ein Jahr alt sein und die Grundbefehle beherrschen. Oft bietet es sich aber an, mit der Prüfung noch zu warten, bis die Pubertät überstanden ist – selbst bei Junghunden, die bereits ein gutes Training hinter sich haben. Weitere Infos im Netz: www.martinruetter.com.

Zur Vorbereitung, so sagt die Hundetrainerin aus der Erfahrung, seien die verschiedenen Prüfungssituationen auf dem Trainingsgelände in Jüchen und bei zahlreichen Spaziergängen zehn Wochen lang intensiv geprobt worden. Zuhause und auf Spaziergängen hätten die Teams dann eigenständig weiter geübt und gearbeitet. „Egal, ob es um das Verhalten in Menschentrauben geht oder um das Tragen eines Maulkorbs, was beispielsweise im Urlaub schon einmal erforderlich sein kann: Wir wollen darauf hin traineren, dass die Hunde im Alltag gelassen auf zahlreiche Reize reagieren können und nicht in Stress oder Panik geraten. Der Halter soll das Tier jederzeit gut im Griff haben, aber zum Hundeführerschein gehört nicht nur die Toleranz gegenüber dem Umfeld, sondern auch innerhalb des Teams. Der Hund ist ein Familienmitglied – es geht nicht darum, zu brüllen oder ruckartig an der Leine zu zerren, sondern das Tier richtig zu lesen und es dann auch zu verstehen“, erläuterte Corr. Das dafür und für die Erziehung notwendige Wissen an die Halter zu vermitteln, sei als Hundetrainerin ihre eigentliche Hauptaufgabe.

Als Coach war sie merklich stolz auf die drei Teams, die die Prüfung in Erkelenz bestanden haben – und auch beim letzten Duo sei sie sich sicher, dass es beim nächsten Anlauf klappt. „Es kann immer mal etwas dazwischenkommen, jeder hat mal etwas Prüfungsangst oder einen schlechten Tag. Das ist aber gar nicht schlimm“, betonte sie. „Insgesamt hoffe ich, dass mehr Leute verstehen, dass es kein Armutszeugnis ist, sich bei der Erziehung und dem Training des Hundes Hilfe zu holen – ganz im Gegenteil. Bei manchen soll der Hund einfach funktionieren, aber dabei wird vergessen, dem Tier empathisch gegenüberzutreten und zu verstehen, warum es sich auf eine gewisse Weise verhält. Niemand kann von Anfang an alles wissen, aber wenn ich diese Zeit investiere und dem Hund so entgegenkomme, zolle ich damit nicht nur meinem Familienmitglied Respekt, die gemeinsame Arbeit verbindet auch mehr“, sagte Andrea Corr.