Teilhabeberatung im Kreis Heinsberg : Finanzierung der EUTB gesichert

Erkelenzer Land Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten bei der EUTB des Kreises Heinsberg zusammen. Nun gibt es gute Nachrichten, die die Finanzierung betreffen.

Schon zuvor hatten sich im Kreis Heinsberg 18 EUTB-Beraterinnen und -Berater aus neun Kreisen und kreisfreien Städten zum Austausch getroffen. Die Bandbreite der Themen war ebenso groß und individuell wie das Feld der Teilnehmenden. Eine Besonderheit der EUTB-Beratung, die sie von den allermeisten anderen Beratungsstellen unterscheidet, ist die sogenannte Peer-Beratung. In den EUTB-Stellen arbeiten Menschen mit und ohne Behinderungen gleichberechtigt zusammen und bieten so eine ganzheitliche Beratung an, teilt die Beratungsstelle mit. Dies sei ein Baustein zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Diese sieht eine umfassende und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung vor. Peer-Beratung helfe dabei, diese umzusetzen. Durch eine Beratung auf Augenhöhe sollen Hemmschwellen und Ängste vermindert werden und so der Zugang zum Beratungsangebot erleichtert werden.