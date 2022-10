Blaulichtticker Erkelenzer Land : Feuerwehr löscht Brand in Hückelhovener Reinigung

Die Feuerwehr löschte einen Brand in einer Reinigung an der Parkhofstraße. Foto: Anke Backhaus

Hückelhoven/Erkelenz Der Alarm ging am frühen Dienstag, 2.30 Uhr, ein. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell begrenzen. Im Stadtgebiet Erkelenz wurden zwei Anhänger gestohlen.

Brand in Reinigung Am frühen Dienstagmorgen, 18. Oktober, wurden die Feuerwehr Hückelhoven und Polizei gegen 2.30 Uhr über einen Brand in den Räumen einer Reinigung, die im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Parkhofstraße ansässig ist, informiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellten die Wehrleute eine Verrauchung aus den Kellerschächten fest, zudem nahmen wie einen Feuerschein wahr.

Da es sich bei dem Objekt um das Provinzialhochhaus mit 24 Wohneinheiten und zwei Ladenlokalen handelte, forderte die Feuerwehr frühzeitig weitere Kräfte nach. Der Brand hatte sich letztlich nur in der Reinigung ausgebreitet, die Feuerwehr hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, alle Hausbewohner konnten zudem in ihren Wohnungen bleiben. Die Feuerwehr bekam den Brandrauch mit einer Lüftung aus dem Keller. Der Energieversorger schaltete die Reinigung stromlos und drehte die Frischwasserzufuhr ab. 67 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Bauhof sowie Energieversorger waren im Einsatz, der bis 5.20 Uhr dauerte.

Anhänger gestohlen Unbekannte stahlen in Erkelenz und Golkrath Kfz-Anhänger. An der Gewerbestraße Süd, wo ein Anhänger mit Hamburger Kennzeichen (HH-) auf einem Firmengelände abgestellt war, lag die Tatzeit zwischen dem 1. Oktober und 17. Oktober. In Golkrath entwendeten sie in der Nacht vom 16. Oktober, 23.30 Uhr, auf den 17. Oktober, 6 Uhr, den Anhänger mit HS-Kennzeichen aus einer Hauseinfahrt an der Straße Am Buschausen.