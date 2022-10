Neue Spielgeräte für Kita in Millich : Wie eine Baustelle zu einer Bereicherung für Kinder werden kann

Neue Spielgeräte für Kita in Millich

Viele strahlende Gesichter gab es bei der offiziellen Übergabe der Spielgeräte in Millich. Foto: Stadt Hückelhoven Foto: Stadt Hückelhoven

Millich Die Freude war groß bei den Kindern der Kita am Entenweg, als sie endlich die neuen Spielgeräte in Beschlag nehmen konnten. Mehrere Monate war der Außenbereich der Kita nur eingeschränkt nutzbar.

Wie Leiterin Bettina Ridder mitteilt, war es durchaus eine Herausforderung, nach alternativen Spielmöglichkeiten zu suchen. Nun ist die Wartezeit endlich vorbei, kürzlich wurde die neu gestaltete Außenfläche offiziell übergeben. Wie Hückelhovens Bürgermeister Bernd Jansen betonte, sei dies auch zu einem guten Zeitpunkt geschehen. Denn im kommenden Jahr feiert die Einrichtung ihr 25-jähriges Jubiläum und präsentiert sich dafür so im neusten Gewand.

Insgesamt haben die Bauarbeiten auf dem Kita-Gelände rund drei Monate gedauert. Eine Zeit mit Einschränkungen, aber, wie Bettina Ridder betont, auch eine sehr interessante Zeit. Sie hatte im Vorfeld befürchtet, dass es für die Kinder schwierig wird, mit dem wenigen Platz zurechtzukommen und den Lärm der Baustelle vor der Tür zu haben. Doch genau das Gegenteil war der Fall. „Die Kinder hatten unfassbar viel Spaß daran, das Ganze zu beobachten“, sagt sie. Oft seien die Kinder auch mit den Bauarbeitern in Kontakt getreten, haben Fragen zu dem gestellt, was genau sie da denn eigentlich machten. Und die Arbeiter hätten sich auch die Zeit genommen, die vielen Fragen zu beantworten. „Für die Kinder war das eine Bereicherung“, sagt die Kita-Leiterin. Und einige ihrer Schützlinge haben nach dieser Zeit auch Berufswünsche wie zum Beispiel Baggerfahrer geäußert. Trotz allem seien jetzt alle froh, dass die neuen Geräte nutzbar sind. „Die bieten uns ganz viele Möglichkeiten und Bewegungsformen. Da tasten sich die Kinder nun langsam ran“, sagt Bettina Ridder.

Nachdem die alten Spielgeräte gut 22 Jahre für Spiel, Spaß und Spannung gesorgt hatten, wurde im November 2021 ein Neubau auf dem Außengeländer der Kita beschlossen. Rund 183.000 Euro wurden in die Neubauten des Geländes investiert, welches nun unter anderem über ein brandneues Klettergerüst sowie einen Wasserspielplatz mitsamt Sandkasten verfügt, teilte die Stadt Hückelhoven mit. Auch die Kinder hatten im Vorfeld Wünsche äußern können, die bei der Planung teilweise auch berücksichtigt werden konnten. So sei der erwähnte Wasserspielplatz ein spezieller Wunsch der Kinder gewesen. Die Anlage soll sowohl im Sommer als auch im Winter nutzbar sein, dabei habe man sich für eine Gardenalösung entschieden, was bedeute, dass kein Pumpenrevisionsschacht benötigt und die spätere Wartung sich auf ein Minimum reduzieren werde.