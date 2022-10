Für die weiterführenden Schulen in Straelen : iPads für die Chancengleichheit

Mit iPad (v.l.): Silvia Hünnekens, Christian Hinkelmann (Stadt), Steffen Schmidt, Kerstin Schneider (Gymnasium), Patrick Richter (Sekundarschule). kla Foto: Klatt

Straelen In Straelen bekommen alle Schüler ab Klasse sieben moderne Geräte. Insgesamt hat die Stadt in das Projekt fast 300.000 Euro investiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als Vorreiter in Sachen „Digitalisierung an den Schulen“ sieht sich die Stadt Straelen. Und das will sie auch bleiben. Der nächste Schritt zur Festigung dieser Position wird jetzt vollzogen: Alle Schüler ab Klasse sieben bekommen moderne iPads. „Wir wollen mehr tun für die Chancengleichheit“, betonte Christian Hinkelmann, der zuständige Fachbereichsleiter im Rathaus, am Montag bei der Vorstellung der Initiative.

Die Überlegungen dazu traf die Stadt im vorigen November mit den Leitungen von Gymnasium und Sekundarschule. Nach der Aktion „Bring your own device“ (BYOD), bei der die Schüler beider Schulen ihre eigenen Laptops mitbringen durften, dem flächendeckenden WLan und dem Ausschöpfen der NRW-Förderprogramme zur Anschaffung mobiler Endgeräte gibt es jetzt hochwertige iPads mit Tastatur und Apple-Pencil als Zubehör. „Die Stadt hat sich für diese Geräte entschieden, weil sie zehn Jahre lang administrierbar sind“, erklärte Sekundarschul-Leiter Patrick Richter zur problemlosen Nutzungsdauer der iPads. Das Gymnasium erhielt 280 Geräte für insgesamt 130.000 Euro, die Sekundarschule 350 Geräte für 160.000 Euro. Viele Gymnasiasten, gerade in der Oberstufe, haben laut Direktorin Kerstin Schneider schon eigene moderne Geräte, die sie weiter nutzen. Das sei nachhaltig. Wer wollte, konnte aber auch eines der neuen iPads haben.

Richter wies darauf hin, dass es an der Sekundarschule bisher eine Vielfalt an Geräten gab. Die wird nun durch die einheitlichen iPads abgelöst. Er ist der Stadt dankbar für die technische Einrichtung und Pflege der Geräte.

Auch die Fünft- und Sechstklässler gehen nicht leer aus, was digitale Geräte betrifft. Für sie stehen ausreichend Leih-Pads zur Verfügung. Ein Angebot, dass laut Schneider und Richter gut angenommen wird.

Gleichzeitig mit den neuen iPads werden die Schüler ab Jahrgangsstufe sieben auch mit dem Office-365-Paket ausgestattet. „Der Unterricht wird umgekrempelt“, sagte Richter. Am Gymnasium sind die iPads laut Lehrer Steffen Schmidt ab sofort einsetzbar, an der Sekundarschule ist man laut Richter in der nächsten Woche startklar.

Für die Schüler werden die Schultaschen durch die Leihgeräte leichter, weil die Papiermenge schrumpft. Und neben der Chancengleichheit sorgt die Ausstattung für noch etwas: „Wir bereiten unsere Schüler auf die digitale Arbeitswelt vor“, sagt Kerstin Schneider.

(kla)