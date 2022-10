Schulwettbewerb : BvA Dormagen erreicht Finalrunde mit Repaircafé

Dormagen Zum wiederholten Male schafft es das Bettina-von-Arnim Gymnasium in das Finale des Schulwettbewerbs „DIGIYOU – Digitalisiere Deine Zukunft“. Um was es bei dem Projekt geht.

Das Projekt des Bettina-von-Arnim Gymnasiums steht unter dem Motto „Reparieren statt Wegwerfen, Nachhaltigkeit fördern“. Ziel der Schülerinnen und Schüler ist die Gründung eines Repair-Cafés auf dem Gelände der Schule. Nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Bevölkerung soll Zugang dazu haben. In der Beschreibung des Projektes heißt es: „Defekte oder abgenutzte Alltagsgegenstände werden mithilfe digitaler Werkzeuge repariert. Die Schülerinnen und Schüler sollen dabei den Einsatz von 3D-Scannern und der 3D-CAD Software erlernen.“ Mit der Förderung soll laut Schulleiter Thomas Vatheuer ein 3D-Drucker angeschafft werden. Bereits im Jahr 2019 schaffte das Gymnasium es in die Endrunde und erzielte einen guten Platz. 2020 schaffte die Schule es mit dem Projekt „Klimawandel alles Lüge?! - Wir überprüfen Trumps Aussagen“ sogar aufs Siegertreppchen.

Die neun Schulen, die die Fachjury überzeugt und sich mit insgesamt zehn Projektskizzen für das Finale qualifiziert haben, erhalten jeweils 700 Euro. Das Geld dient dazu, die Projekte in den nächsten Monaten weiterzuentwickeln. Am 2. März 2023 stellen die Finalisten dann ihre zehn innovativen Unterrichtsprojekte im Rahmen einer großen Abschlussveranstaltung in Düsseldorf vor. Unter anderem gilt es dann, die Jury mit einer kreativen dreiminütigen Bühnenpräsentation zu überzeugen. Im Finale winkt den drei Gewinnerschulen ein Preisgeld von je 1000 Euro.