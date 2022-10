Schwimmbad-Sorgen in Dormagen : CDA setzt sich für Rheuma-Liga ein

Die Rheumaliga will im Sammys oder an anderer Stelle ihre Angebot aufrechterhalten. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Dormagen Der christlich-soziale Flügel der Dormagener CDU will die Angebote des Vereins erhalten, die vorwiegend von älteren Menschen regelmäßig genutzt werden.

Der Stadtverband der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) in Dormagen sorgt sich um die Kosequezen, die sich aus Energie- und Kostenkrise für die Schwimmlandschaft in Dormagen ergeben können. Neben den bereits in der Öffentlichkeit dargestellten Folgen für das Schwimmenlernen bis hin zu den Leistungssportlern, die mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen haben, hebt der christlich-soziale Arbeitnehmerflügel der CDU den Gesichtspunkt „Gesundheit“ hervor. In einem Fachgespräch mit dem Teamleiter der Dormagener Arbeitsgemeinschaft der Rheuma-Liga, Hardy Jupe, vertieften der Vorsitzende der CDA Dormagen, Ulli