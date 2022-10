Radsportverein RSC NIevenheim : Radler blicken auf eine erfolgreiche Saison

Nievenheim Viele Vereinsmitglieder konnten bei Radrennen in diesem Jahr tolle Erfolge einfahren. Auch neue Mitglieder konnten für den Radsport begeistert werden. Welche Erfolge gefeiert werden konnten.

Die Radsportsaison ist quasi beendet und der Radsportverein „RSC Nievenheim“ zieht Bilanz. Die Radler des Vereins blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück. Besonders schön sei, dass der Verein in den vergangenen Jahren an Qualität und Quantität gewonnen habe, so Sprecher Reinhold Peters . Insgesamt habe der Radsportverein sich auf den Rundstrecken-Rennen in NRW und dem benachbarten Ausland, bei den umliegenden Radtouristikfahrten sowie diversen gemeinschaftlichen Aktionen mit sportlichem Wert wie dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring präsentiert.

Die Radtouristikfahrt, welche am Anfang Mai stattfand, gehört mittlerweile zu den beliebtesten Fahrten in NRW. Auf sechs verschiedenen Routen können die Sportler auf schönen Strecken das westliche Umland bei bester Verpflegung radelnd kennenlernen. Die Beteiligung sei ein schönes Feedback für die tolle ehrenamtliche Arbeit in diesem Bereich gewesen, erklärt Peters. Ein Highlight der Saison war das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring im Sommer. Hier waren vom Einzelstarter bis zu Vierer-Gruppen insgesamt fünf Teams des Vereins am Start. Bei toller Atmosphäre und bestem Wetter wurden auf der legendären Nordschleife gemeinsam Kilometer gesammelt. Herausragend sei der dritte Platz des RTF-Teams in der Kasse Masters Vier gewesen.