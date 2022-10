Energieversorgung Dormagen : Kunden müssen sich auf Änderung einstellen

Dormagen Kunden der Energieversorgung Dormagen (evd) müssen sich im kommenden Jahr auf eine Änderung einstellen: für das neue Lieferjahr stellt die evd von elf auf zwölf Abschläge um.

Der Abschlag wird aus dem voraussichtlichen Jahresverbrauch für Strom und den aktuellen Energiekosten berechnet und ist in der Regel monatlich zu zahlen. Die Umstellung führt nun also dazu, dass die monatliche Zahlung sich um acht Prozent reduziert, dafür jedoch im zwölften Monat zusätzlich gezahlt werden muss. Klaus Telges, Leiter Energiewirtschaft bei der evd, erklärt: „Bei vielen Menschen wird es aktuell zum Ende des Monates hin eng. Durch die Umstellung verringert sich die Summe, mit dem Ziel, die Menschen monatlich zu entlasten. Der Nachtteil ist dann natürlich, dass der Abschlag im zwölften Monat zusätzlich zur eventuellen Nachzahlung der Jahresabrechnung gezahlt werden muss.“ Mit der Jahresabrechnung können die Bewohner der Ortsteile Dormagen-Mitte, Horrem, Rheinfeld und Zons laut evd in den nächsten Tagen rechnen.