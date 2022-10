Fußballcamp in Dormagen : 67 Kinder kicken im Heidestadion

Dormagen In der zweiten Woche der Herbstferien haben 67 fußballbegeisterte Kids auf der Anlage beim FC Zons am Ferien-Camp der Fußballschule Grenzland teilgenommen.

Die Nachwuchskicker wurden an fünf Tagen abwechselnd von den professionellen Trainern der Fußballschule Grenzland trainiert. Zoran, langjähriger Trainer im Nachwuchsleistungszentrum in Belgien , war sehr zufrieden mit dem Verhalten und Engagement der Kinder: „Ich bin überzeugt, dass die Kids das ein oder andere gelernt haben.“ Je nach Alter trainierten die Kids unterschiedliche Inhalte. In den jüngeren Altersklassen wurde besonders viel spielerisch gearbeitet. In der ältesten Trainingsgruppe flossen auch bereits taktische Elemente mit ins Training ein.

Im Laufe der Camp-Tage hatten alle Kinder die Möglichkeit, die Geschwindigkeit ihres Torschusses an einer Messanlage zu testen und erhielten zum Ende Ihr Ergebnis auf einer von allen Trainern unterschriebenen Urkunde mit nach Hause. Alle Kids erhielten ein eigenes Jako-Trikot der Fußballschule und dem Partner Nappo als Erinnerung an die fünf Tage in Dormagen. Eine eigene Trinkflasche für die Getränke-Station, ein täglich frischer Obstkorb, sowie jeden Tag ein warmes Mittagessen rundeten die Camp-Tage kulinarisch ab. Auch in den kommenden Ferienzeiträumen bietet die Fußballschule Camps an. Alle Informationen unter www.fussballschule-grenzland.de.