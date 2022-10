Kabarett in Dormagen : Noch 60 Karten für die „Schlachtplatte“

Kabarett in Dormagen

Dormagen Für nicht wenige Kabarettfreunde ist der Besuch eine schöne Tradition zum Jahresauftakt, für das städtische Kulturbüro ist es seit 2014 der Startschuss in das jeweilige Veranstaltungsjahr.

Am Freitag, 6. Januar 2023, um 20 Uhr bittet das Schlachtplatten-Ensemble in der Kulturhalle Dormagen wieder zur kabarettistischen Jahresendabrechnung 2022. Das Interesse an der „Schlachtplatte“ sei laut dem städtischen Kulturbüro wie immer groß. Aktuell seien nur noch 60 Karten übrig.