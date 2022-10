Projekt in Hückelhoven : Generationenfest mit verbindendem Charakter

Hückelhoven Begegnungen schaffen, wo es vorher keine gab: Auf Initiative des Jugendbeauftragten des Bistums Aachen für den Kreis Heinsberg fand erstmals Generationenfest statt.

Felix Eicke, der auch Vorsitzender des Hückelhovener Stadtjugendrings ist, hatte sich im Rahmen seines Masterstudienprojekts für den Studiengang Kooperationsmanagement an der Katholischen Hochschule in der Domstadt ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.

Ein Jahr dauerten die Vorbereitungen, um Bewohner aus dem Pflegeheim der Lambertus gGmbH und dem Wohnpark Jülicher Straße, Besucher des Lambertus-Jugendheims, Menschen mit Handicap, die im Haus Schnorrenberg leben, sowie junge Pflegebedürftige aus dem Bereich der Jungen Pflege miteinander bekannt zu machen. Dabei beschränkt sich der ungewöhnliche Einsatz nicht nur auf den Tag der Feier. Marcel Ballas, Geschäftsführer der Lambertus gGmbH, berichtet von dem bunt gemischten Kochclub, der vor einiger Zeit zustande gekommen ist und sich in der Küche der neuen Tagespflege für junge Pflegebedürftige im früheren Hotel am Park regelmäßig trifft. Die Küche ist auf Menschen mit Handicap ausgerichtet, so dass jeder die Möglichkeit habe, am inklusiven Kochprojekt teilzunehmen, so Ballas.