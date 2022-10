Mehrfamilienhaus in Hückelhoven : Diebe brechen in drei Kellerräume ein

Hückelhoven Unbekannte sind wohl in der Nacht zu Dienstag, 18. Oktober, in Hückelhoven in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen.

Unbekannte sind wohl in der Nacht zu Dienstag, 18. Oktober, in Hückelhoven in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr, und 9.30 Uhr am nächsten Morgen in das Haus an der Parkhofstraße ein. Dort gingen sie in den Keller und brachen dort insgesamt drei Kellerverschläge auf. Ob sie aus diesen auch etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.