Gastspiel in der Aula Hückelhoven : Beikircher und die rheinische Relativverschränkung

Hückelhoven Kabarettist Konrad Beikircher ist am 11. Januar live und nicht nur mit rheinischen Anekdoten in der Hückelhovener Aula zu erleben. Der Vorverkauf läuft.

Geschichte und Geschichten so zu kombinieren, dass das Publikum sich schüttelt vor Lachen, das gelingt Konrad Beikircher mit schelmischer Leichtigkeit. Sein Fundus an Anekdoten – nicht nur aus dem Rheinland – ist so umfassend, dass sein neues Programm zwar nicht ganz „400 Jahre Beikircher“ umfasst, aber dennoch so heißt. Darin verrät der Wahl-Bonner, was ihn mit dem Manneken Pis verbindet, was das rheinische Alibi ist und vieles mehr – und das am Samstag, 11. Januar, 19.30 Uhr, in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven.