Aktion zum 1. April: Annette Frier und Konrad Beikircher als Chefredakteure für einen Tag

Düsseldorf Perspektivwechsel: Wie sähen RP ONLINE und die Rheinische Post aus, wenn einmal nicht Journalisten darüber entscheiden, welche Themen den Tag bestimmen? Wir haben es ausprobiert und das Ruder für einen Tag an Annette Frier und Konrad Beikircher übergeben.

Es war eine spontane Idee mit weitreichenden Folgen. An einem Winterabend standen drei ältere Herren in der Nachrichtenredaktion der Rheinischen Post zusammen und meckerten über die Zeitung, die am nächsten Morgen erscheinen sollte. Viel schwerer Stoff. Polizeieinsätze, Kriminalität, Streit in der großen Koalition. Nachrichten von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Ein schwerer Unfall auf der A3. Raketenangriffe im Nahen Osten.